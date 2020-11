Recco, il comune installa quattro toilette pubbliche in città fino a fine emergenza sanitaria

Recco. I bar, come stabilito dal decreto anti – Covid, ormai da una settimana offrono solo il servizio d’asporto e l’accesso ai servizi igienici è, dunque, impedito. Il Comune di Recco ha noleggiato quattro bagni chimici facendoli installare in punti strategici della città: 3 nelle vie dove si svolge il mercato settimanale e uno in passeggiata a mare.

I Sebach (dal nome della ditta che li noleggia) resteranno montati fino alla fine dell’emergenza con l’obiettivo di sopperire a una mancanza. Nella zona del capolinea degli autobus è prevista l’installazione di una toilette pubblica autopulente che sarà un valido supporto alle necessità della città ma che non si è ancora potuta realizzare a causa dei lavori al ponte ferroviario.

“Il montaggio dei wc chimici va incontro alle esigenze degli operatori, dei numerosi clienti del mercato del lunedì e di tutti quei lavoratori che, a causa della chiusura dei bar e dei ristoranti, non hanno accesso a un servizio essenziale” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle attività produttive Enrico Zanini che, in particolare, ne ha seguito le procedure di noleggio in collaborazione con la Proloco. I quattro servizi igienici verranno puliti e sanificati di frequente.