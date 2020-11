Recco, eletto il nuovo sindaco dei ragazzi

Recco. E’ Pietro Speroni, seconda media, il nuovo sindaco dei Ragazzi di Recco.

Il neo eletto riceve il testimone da Sofia Felleti che ha concluso un anno di mandato.

Ieri, a ridosso del 20 novembre data in cui ricorre la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, si è riunito da remoto il “Consiglio comunale dei Ragazzi” per eleggere il nuovo sindaco. Nella sala del consiliare erano presenti il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – collegato da remoto il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini e alcuni esponenti della maggioranza – che hanno augurato buon lavoro al nuovo sindaco e assicurato disponibilità e volontà di collaborazione per migliorare il territorio.