Rapina un minorenne puntandogli un oggetto appuntito al collo: 22enne denunciato

Genova. Insieme a un complice ha avvicinato non lontano dalle metro di Di Negro due minorenni che stavano transitando a bordo di un monopattino.

I poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno denunciato un 22enne genovese per rapina impropria aggravata in concorso con un complice rimasto ignoto. Fermandoli con il pretesto di un’informazione ha puntato alla gola di uno di loro un oggetto appuntito chiedendogli il portafoglio. Visto che il ragazzino non lo aveva il rapinatore si è fatto consegnare il cellulare per poi fuggire.

I due ragazzini spaventati hanno subito chiesto l’intervento della polizia che si è messa sulle tracce del rapinatore che in realtà non si era allontanato di molto dal luogo della rapina.

Il 22enne ha tentato di screditare il racconto del ragazzino, ma l immagini di video sorveglianza di un albergo lo hanno smentito. Il 22enne è stato denunciato.

E’ il secondo episodio di due giorni in quella zona: ieri due minori erano riusciti a mettere in fuga un baby gang di rapinatori loro coetanei