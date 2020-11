Rapina a due passi da via San Lorenzo, la vittima finisce a terra: 28enne in manette per rapina

Genova. Ha strappato la borsa a una donna con una tale violenza da farla finire per terra. E’ successo ieri pomeriggio in via T. Reggio, dietro via San Lorenzo.

A vedere la scena sono stati però i poliziotti del commissariato centro, che erano impiegati in quel momento in abiti civili. Gli agenti, dopo essersi accertati che la donna stesse bene, hanno inseguito il rapinatore che è stato fermato e arrestato in salita dell’Arcivescovado.

L’uomo, un marocchino di 28 anni pregiudicato per lo stesso reato era anche destinatario di un ordine del Questore di Napoli ad abbandonare il territorio italiano. E’ stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, e accompagnato nel carcere di Marassi.