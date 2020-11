Genova. Ancora una conferma per Francesco Aragno, portacolori della scuderia New Racing for Genova. Il veloce pilota savonese, infatti, ha archiviato positivamente l’impegno del Rally del Rubinetto, al volante della Renault Clio S1600 ed in coppia con Andrea Segir, conquistando, al termine di un’ottima gara, la tredicesima posizione assoluta finale e la seconda tra le 2 ruote motrici, preceduto in entrambi i casi dal locale Federico Romagnoli.

L’attenzione della New Racing for Genova si sposta ora sul 39° Rally Trofeo Aci Como, finale nazionale Rally Cup Italia 2020, previsto per venerdì 6 e sabato 7 novembre, a cui la scuderia genovese prenderà parte con i suoi cinque piloti qualificati.

Primo tra tutti proprio Francesco Aragno, chiamato all’impegno sempre con Andrea Segir e con la Clio Super1600. Oltre al savonese saranno in lizza Luigi Guardincerri, con Alessandro Parodi e la Renault Clio Williams di classe A7, Andrea Peirano, al via con Giorgia Lecca e la Peugeot 160 A5, l’under Mattia Canepa, che sarà in gara con Veronica Lertora e la Citroën C2 RS, e Walter Morando, anche lui con la C2 RSP, che per l’occasione avrà alle note l’attenta Marta De Paoli.

Al via della gara lariana ci sarà anche un altro portacolori della New Racing for Genova, Alberto Biggi, in lizza per la Michelin Zone Rally Cup per cui si è qualificato. Il pilota genovese, per l’occasione, sarà in gara con l’imperiese Marco Nari ed al volante della Volkswagen Polo R5, vettura da lui già utilizzata la scorsa stagione al Rally della Lanterna.

Nelle foto (PhotoBriano): la Renault Clio S1600 di Aragno e Segir