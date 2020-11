Raid vandalico a Sampierdarena, nella notte danneggiati portoni e automobili

Genova. Notte agitata a Sampierdarena dove, in via Dottesio e dintorni, ignoti, hanno preso di mira diversi portoni dei palazzi nonché finestrini e specchietti delle auto.

Un vero e proprio raid vandalico di cui si sono pienamente resi conto, all’alba, i residenti della zona. I vetri di tre ingressi di altrettanti edifici nella strada parallela a via Buranello sono stati spaccati, difficile capire se utilizzando delle pietre o altri oggetti lanciati, oppure mazze o spranghe.

Danneggiamenti anche nelle vicine via Cassini, via Chiesa delle grazie, Via Prasio e via Pietro Chiesa: qui numerose macchine sono state trovate con gli specchietti rotti.

Gli abitanti hanno avvertito gli agenti della polizia locale del secondo distretto che, però, saranno sul posto soltanto nel primo pomeriggio per avviare le indagini. In alcune delle strade interessati dal raid sono presenti telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere vagliate alla ricerca del colpevole o dei colpevoli.