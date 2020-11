Genova. Trenta pagine e altrettante fotografie scattate tra l’ottobre 2019 e il 2020 nei cimiteri di quasi tutti i quartieri genovesi, dal grande Staglieno ai piccoli campisanti nei quartieri collinari: erbacce, strutture decadenti, crolli, tombe che sprofondano nel terreno, addirittura una carcassa di auto in un prato con vista croci.

Le ha consegnate, in un dossier, il consigliere del Pd Alessandro Terrile al neo assessore ai Cimiteri del comune di Genova, Massimo Nicolò a margine della discussione di una mozione sull’istituzione, in città, di un cimitero dedicato agli animali d’affezione presentata da Federico Bertorello (Lega).

di 11 Galleria fotografica Cimiteri genovesi degrado









“Nella sesta città d’Italia, in periodo di emergenza Covid, ci viene detto che si può parlare dell’istituzione di un cimitero per animali ma non dei cimiteri esistenti – afferma Terrile – abbiamo consegnato un dossier con le fotografie dello stato vergognoso in cui versano i cimiteri a Genova, cosa di cui si sono accorti i genovesi che li hanno frequentati negli ultimi giorni”.