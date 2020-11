Genova. Servirà circa un milione di euro per mettere in sicurezza l’ormai storica frana che incombe sull’alveo del torrente Fereggiano sotto il muraglione di via Gandin, nel quartiere di Marassi. A fornire la stima è stato ieri il vicesindaco Pietro Piciocchi rispondendo a un’interrogazione di Guido Grillo (Forza Italia) in consiglio comunale.

“Dal punto di vista idrogeologico si tratta di una paleofrana – ha spiegato Piciocchi -. Quella zona presenta diverse zone di impregnazione idrica e di falda evidenziate dal proliferare dei canneti, che in caso di piogge intense favoriscono movimenti del terreno. Purtroppo non è pensabile intervenire in maniera puntuale, serve un progetto compiuto che preveda opere di consolidamento, drenaggio e ingegneria naturalistica”.

Foto 3 di 3





Gli uffici comunali hanno stimato le risorse necessarie in un milione di euro. “È un impegno notevole – ha osservato Piciocchi -. Ci approssimiamo a entrare nella discussione sui documenti programmatici, valuteremo se si riuscirà a trovare uno spazio per inserire questo intervento. Mi assumo questo impegno”.

La frana aveva ripreso a muoversi in occasione dell’alluvione del 2011 quando sul muraglione si era aperta una preoccupante fessura. Nel 2014 un altro smottamento aveva costretto a chiudere la strada e aveva allarmato gli abitanti. Tra via Gandin e via Gavoglio si è verificato un cedimento del terreno. Da allora le transenne non sono mai state tolte e ad ogni allerta meteo c’è il rischio che il fronte torni a scivolare. Il problema a valle è stato risolto con un muro di contenimento sull’argine destro del torrente.

Quel terreno, come ha ricordato Grillo in sala rossa, era stato acquisito negli anni Settanta dal Comune in previsione di un ampliamento dei giardini Lamboglia. Il parco poi non è stato allargato, ma l’area è rimasta abbandonata per anni all’incuria.