Pro Recco, Alessandro Velotto si è laureato in Giurisprudenza

Recco. Allo scudetto vinto con la Pro Recco, all’oro mondiale e al bronzo olimpico conquistati con il Settebello, Alessandro Velotto aggiunge da oggi un altro titolo, questa volta raggiunto lontano dall’acqua: la laurea in Giurisprudenza con 102/110 all’Università Telematica Pegaso.

Collegato a distanza, come impone l’emergenza Covid-19, e a cavallo tra una doppia seduta di allenamento in vista dell’esordio in campionato di sabato, il numero 6 biancoceleste ha discusso una tesi sul diritto del lavoro sportivo.

“La prima gioia del 2020”, sorride Alessandro con la corona d’alloro in testa al posto della calottina.

“Complimenti Dottore: la società si congratula con te per questo importante traguardo personale raggiunto con la stessa determinazione e serietà con cui scendi in vasca” scrive la dirigenza della Pro Recco.