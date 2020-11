Positivo al Coronavirus, esce dall’ospedale e fugge: al Galliera secondo caso in due giorni

Genova. Un uomo di 47 anni, di nazionalità bulgara, ricoverato per Covid all’ospedale Galliera di Genova ieri è scappato dal reparto e poi dal nosocomio, vagando per ore. E’ stato oltre un giorno in giro per la città quando finalmente una pattuglia dei carabinieri, allertata da una segnalazione, lo ha rintracciato e riportato in ospedale.

I militari lo hanno trovato in un terrazzino di via Opera Pia, alla Foce, dove aveva trovato un riparo. Al momento dell’incontro con i carabinieri ha tentato la fuga ma è caduto dallo stesso terrazzo.

Non si è procurato ulteriori guai alla salute, oltre all’infezione da coronavirus già in atto. E’ stato riconsegnato ai medici e agli infermieri ma anche denunciato per violazione di quarantena. Ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, è un reato punito con l’arresto fino a sei mesi e con un’ammenda fino a 400 euro.

Ieri un altro caso simile, sempre al Galliera: un marocchino di 53 anni covid positivo era riuscito a scappare. Dopo tre ore il malato “evaso” è stato ritrovato dalla polizia in Darsena e riportato al nosocomio. L’uomo ha riferito di essere scappato perché stava bene, non aveva più sintomi ed era stanco di rimanere chiuso in ospedale.