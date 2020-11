Genova. Una nuovo supermercato sarà aperto nei prossimi mesi in piazza Soziglia, nel cuore del centro storico genovese, al posto di una attività attualmente in chiusura. Saranno 120 metri quadrati di vendita alimentare e una quarantina dedicata al non alimentare.

La notizia arriva in seguito al via libera di Soprintendenza e direzione urbanistica del comune di Genova: l’apertura del nuovo market sarà in piazza Soziglia 87r-89r, spazi fino ad oggi occupati da Foot Locker, e sarà contestuale alla chiusura del market Doro di via del Campo: sostanzialmente è un passaggio di licenza da una sede ad un’altra, della medesima azienda, la Kappa 2 srl.

La zona di piazza Soziglia, come è noto, è in fascia a “media esondabilità” per via del rio tombinato che le passa sotto, e che costringerà questa nuova struttura a rispettare le prescrizioni di chiusure durante le allerte meteo. Dal punto di vista del decoro artistico di questo prezioso angolo del nostro centro storico, dalla Soprintendenza è arrivato il via libera, previa alcune prescrizioni, tra le quali il divieto di attaccare su porte e vetrine manifesti e volantini pubblicitari, in quanto sarebbero in contrasto con il decoro dello spazio urbano tutelato.

La decisione, che rischia di aprire un vespaio in questa fase così critica per la tenuta del tessuto commerciale del centro storico, potrebbe portare a diverse criticità, anche e soprattutto dal punto di vista della logistica: un supermercato ha bisogno di rifornimenti, e l’unico modo per garantirli è quello di far passar camion nella zona pedonale, con soste nelle piccole piazze Campetto e Soziglia, già spesso “affogate” da “acciaio e pneumatici”. E il rilancio dei vicoli sembra ancora più lontano.