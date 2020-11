Piazza Dante: ladro 26enne inseguito dalla polizia locale e arrestato

Genova. Lo sguardo degli agenti della polizia locale in borghese e quello del pregiudicato ventiseienne si sono incrociati in via Fieschi. Poi, quelli dei poliziotti si sono posati sulla borsa che l’uomo portava a tracolla.

Il giovane ha cominciato a correre in piazza Dante, verso i Giardini Baltimora. Ha lanciato la borsa ma è stato poi fermato.

Dentro gli agenti hanno trovato quattro cosmetici di marca nella confezione originale che erano stati rubati da due farmacie della zona, una delle quali ha fornito le immagini della videosorveglianza che mostravano il ragazzo, T.S., originario di Lucca, senza fissa dimora, al momento del furto.

Il ventiseienne è stato così arrestato per furto nel caso ripreso dalle telecamere e per ricettazione nell’altro.