Ennesima rapina con “spaccata” in città, i ladri colpiscono una gioielleria a Pegli

Genova. Il rumore di uno schianto in piena notte, poi il lavoro fatto in pochi minuti, e la fuga. Spaccata con rapina a Pegli alla gioielleria Cicala di via Martiri della Libertà, una delle principali vie del quartiere.

Il rumore dello schianto prima, gli allarmi risuonati e poi le sirene della polizia hanno tenuto svegli i cittadini della zona.

Sul posto gli agenti della questura stanno effettuando alcuni rilievi e vagliando le telecamere di videosorveglianza nella zona e nelle strade circostanti.

Sul posto anche il titolare del negozio. Ancora da quantificare il valore del bottino. Danni ingenti all’attività commerciale visto che la vetrina è stata totalmente distrutta.

Si tratta del quarto furto con spaccata nel giro di pochi giorni a Genova. La scorsa settimana era stato colpito, in maniera fotocopia, un negozio di Louis Vuitton in via Roma.

Avevano invece spaccato la vetrina e fatto irruzione, ma non a bordo di un’automobile, gli autori delle rapina alla Casa del Bottone – in via Cipri – e sempre alla foce Moto Mixer in corso Torino.