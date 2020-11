Pallavolo, Serie B: i campionati partiranno sabato 23 gennaio

Genova. La Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito che l’attività riguardante i campionati nazionali di Serie B riprenderà il weekend di sabato 23 e domenica 24 gennaio 2021.

Dando seguito così a quanto annunciato il 5 novembre, il Settore Campionati presenterà nel prossimo consiglio federale, in programma il 27 novembre, le nuove formule e la struttura dei campionati nazionali.

La notizia riguarda le seguenti squadre delle province di Genova e Savona: PSA Olympia che milita in Serie B1 femminile, Colombo Volley, Cus Genova e Admo Lavagna in Serie B maschile, Acqua Calizzano Carcare, Serteco Volley School e Normac AVB in Serie B2 femminile.