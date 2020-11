Pallavolo: la nuova formula dei campionati di Serie B

Genova. Come anticipato nelle scorse settimane, il Consiglio federale ha deliberato la nuova formula e la nuova struttura dei campionati nazionali di Serie B. L’obiettivo della Federazione Italiana Pallavolo è quello di riprendere l’attività nel weekend del 23 e 24 gennaio 2021, sempre garantendo le migliori condizioni di sicurezza per tutte le componenti del mondo del volley.

Di seguito il format che verrà adottato.

Prima fase (inizio 23-24 gennaio 2021)

I gironi di Serie B, attualmente composti da 12 squadre, verranno divisi e ciascuno di questi andrà a formare due sottogironi da 6 squadre. Lo scopo è quello di creare raggruppamenti “zonali” in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra regioni e province. Nella prima si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite.

Calendario prima fase

1ª giornata: 23-24 gennaio 2021

2ª giornata: 30-31 gennaio 2021

3ª giornata: 6-7 febbraio 2021

4ª giornata: 13-14 febbraio 2021

5ª giornata: 20-21 febbraio 2021

6ª giornata: 23-24-25 2021

7ª giornata: 6-7 marzo 2021

8ª giornata: 13-14 marzo 2021

9ª giornata: 20-21 marzo 2021

10ª giornata: 27-28 marzo 2021

Seconda fase (inizio 24-25 aprile 2021)

Le 12 squadre che compongono un girone (nella prima diviso in due sottogironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata: tre in casa e tre fuori casa per ciascuna squadra.

Calendario seconda fase

1ª giornata: 24-25 aprile 2021

2ª giornata: 1-2 maggio 2021

3ª giornata: 8-9 maggio 2021

4ª giornata: 15-16 maggio 2021

5ª giornata: 22-23 maggio 2021

6ª giornata: 29-30 maggio 2021

Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le dodici squadre del girone.

Playoff

Grazie al nuovo format si manterrà la possibilità di disputare i playoff, spostando la fine degli stessi nel mese di giugno 2021.

Gli obiettivi primari della Fipav sono far riprendere l’attività alle sue società e al tempo stesso garantire la sicurezza a tutti coloro che parteciperanno ai campionati di Serie B, sia in veste di giocatori, che di tecnici e di addetti ai lavori.

Per quanto riguarda la prima fase, i raggruppamenti sono i seguenti.

In Serie B maschile, nel girone A2, Colombo Volley Genova, Admo Volley Genova e Cus Genova sono state inserite nel raggruppamento con Novi Pallavolo, Npsg La Spezia, Zephyr Trading.

In Serie B1 femminile, nel girone A2, le avversarie della PSA Olympia Genova saranno Arredo Frigo Valnegri Acqui, Timenet Empoli, ToscanaGarden Nottolini Capannori, Blu Volley Quarrata, FGL Pallavolo Castelfranco.

Nel girone A1 di Serie B2 femminile troviamo Normac AVB Genova, Serteco Volley School, Acqua Calizzano Carcare, L’Alba Volley, Bosca Ubi Banca Cuneo, Libellula Area Bra.

Nella seconda fase verranno incontrate le squadre inserite inizialmente nei gironi da 12 che erano stati formulati in un primo tempo.