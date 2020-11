Oltre 800 studenti liguri partecipano alla Notte dei Ricercatori 2020

Genova. Regione Liguria partecipa alla Notte dei Ricercatori – edizione 2020, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca. L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca.

Grazie al progetto di orientamento #Progettiamocilfuturo e alla collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre 800 studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado incontreranno quattro scienziati per conoscere la loro professione attraverso tour virtuali, video e alla loro testimonianza.

“L’alta adesione alla Notte dei Ricercatori dimostra la grande attenzione che hanno i nostri ragazzi per tutti i momenti e gli incontri, anche a distanza, che possono condurli nelle scelte. Dobbiamo continuare a proporre occasioni di incontro con i testimonial che possano guidarli a conoscere professioni meno note ma molto richieste. Questi incontri in particolare sono dedicati ad approfittare la conoscenza del nostro mare, dell’ambiente e di come la ricerca può proteggerlo e migliorarlo. Un tema che i ragazzi sentono molto”, afferma l’assessore Regionale all’Istruzione Ilaria Cavo.

I webinar si svolgeranno online secondo il seguente programma

• h 9.00-10.45: webinar dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Interverranno Giovanni Paolo Caruso che con attività interattive presenterà “TecnologiOco: inventare un “coso” tecnologico per giocare (ed imparare) senza mandare a fuoco casa” e Francesca Garaventa con l’intervento “Quali minacce stanno mettendo in pericolo il nostro mare? La plastica è una: dall’amore per il mare all’impegno per proteggerlo”. Gioco introduttivo al webinar a cura di #progettiamocilfuturo

• h 11.00-13.00: webinar dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Interverranno Emilio Bellingeri con “Le meraviglie della superconduttività tra presente e futuro” con estratti video dalla recente mostra “Super!” presentata al Festival della Scienza e Gabriele Bruzzone che presenterà “I robot alla scoperta degli oceani e delle regioni polari” con contributi video girati in Artico e Antartide. Gioco introduttivo al webinar a cura di #progettiamocifuturo

“Siamo lieti di aver contribuito, anche con le nostre iniziative, all’edizione 2020 della Notte europea dei Ricercatori, progettando e proponendo, in collaborazione con la rete scientifica del Cnr insieme a “Progettiamocilfuturo”, webinar dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Molto attuali le tematiche affrontate quest’anno: dall’inquinamento della plastica in mare, alla robotica per la scoperta degli oceani e delle regioni polari, alle applicazioni presenti e future della superconduttività, fino al nostro modo di interagire con computer, smartphone e tablet. Un viaggio interdisciplinare, così come lo è il nostro grande Ente, per far incontrare i ragazzi con il mondo della ricerca scientifica e le sue emozionanti meraviglie”. Afferma la responsabile dell’unità comunicazione e relazioni con il pubblico del Cnr, Silvia Mattoni.