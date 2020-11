Nuovo ponte, lavori di verniciatura sulle pile: da sabato mattina chiusa via 30 Giugno

Genova. Continuano i lavori sul nuovo ponte San Giorgio (in questi giorni sono entrati in azione i robot per il monitoraggio e la pulizia della struttura) e di conseguenza le chiusure stradali in Valpolcevera.

Per procedere con i lavori di finitura e verniciatura della parte di impalcato sovrastante il torrente Polcevera si renderà necessaria la chiusura di via 30 Giugno da sabato 21 novembre dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze (presumibilmente fino alle ore 18.00 di domenica 22 novembre).

Sarà presente la polizia locale per le operazioni di chiusura e riapertura.