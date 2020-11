Genova. Una cinquantina di manifestanti questa mattina hanno portato un presidio di protesta sotto la prefettura di Genova in occasione della sciopero nazionale organizzato dalle diverse Usb di sanità, scuola e trasporto pubblico, per protestare contro la gestione dell’emergenza sanitaria in corso “che viene pagata dai lavoratori e dai cittadini”.

“Emergenza che tale non è, visto che sono anni che si susseguono tagli della spesa pubblica, privatizzazioni e scelte che impoveriscono e precarizzano i lavoro – viene sottolineato al megafono dagli organizzatori – in questi mesi abbiamo visto scelte politiche dettate dalle esigenze di Confindustria che da questa situazione sta provando ancora a guadagnarci e a tagliare tutele di lavoratori e cittadini”.

In piazza insegnanti, studenti, infermieri, precari dei servizi pubblici e anche la rappresentanza Usb dei vigili del fuoco, che ancora si trovano a fare i conti con la cronica mancanza di organico e mezzi, che obbliga a tagli e privatizzazioni, come la recente scelta della direzione nazionale di appoggiarsi ai privati per il servizio nautico.

“Non è andato tutto bene, anzi – sottolineano – nonostante fosse chiaro l’arrivo della seconda ondata oggi abbiamo scuole e autobus non sicuri, presidi sanitari lontani e soprattutto nessuna prospettiva. Serve un cambiamento radicale”.

In piazza anche gli studenti: “provatelo voi il brivido di non avere futuro” è il loro striscione, per simboleggiare la impoverimento della scuola e o mancati investimenti “se non quelli legati all’industria”.

“Lo sciopero e il manifestare sono diritti, e come tutti i diritti vanno praticati, anche in questi momenti difficili per se non praticanti vengono persi o sottratti. Anche questo è il senso di questa manifestazione nazionale”.