Genova. “Sindaco e assessori, la valletta delle Campanule non si cementifica. Lo avete promesso prima delle elezioni e ora vi siete rimangiati la parola”. Con questo j’accuse i cittadini di Quarto dalle parole passano ai fatti, organizzando la prima manifestazione contro la decisione del Comune di Genova di costruire una nuova rimessa per i filobus nell’area verde di via delle Campanule.

La decisione di scendere in piazza arriva dopo lo sblocco delle manifestazioni da parte di Regione Liguria: “La manifestazione si svolgerà in forma statica, nel massimo rispetto delle normative governative di contrasto alla diffusione del virus – si legge nel volantino – con mascherine e distanziamento tra i manifestanti ma anche per i passanti”.

Il presidio si svolgerà martedì 17 novembre dalle ore 14,30 in via Garibaldi, sotto Palazzo Tursi, per portare sotto la sede dell’amministrazione civica la “patata bollente” che sta letteralmente scuotendo tutto il quartiere del levante cittadini, e che su Genova24 abbiamo raccontato in tutti i suoi passaggi.

I residenti, come è noto, contestano la scelta del Comune di costruire una rimessa per i filobus al posto della attuale area verde della valletta del rio Castagna, area sorta negli anni grazie alla mobilitazione dei cittadini dopo le speculazioni edilizie degli anni 80. Un buco nero degli anni del cemento facile, divenuto un’oasi verde aperta a tutti grazie all’impegno civico (e economico) di decine di persone che ora vedono questo spazio “sacrificato” nuovamente. Oltre al progetto in sé, sul quale il municipio Levante si è dichiarato contrario a seguito di una tormentata discussione politica, ad essere contestate sono le modalità con cui si è arrivati a questo progetto, del quale la popolazione è stata resa partecipe solo a decisione presa.