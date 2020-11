‘Nndrangheta, ex consigliere Praticò chiede il patteggiamento

Genova. Ha chiesto di patteggiare una condanna a un anno e 4 mesi Aldo Praticò, ex consigliere comunale a Genova del Pdl, indagato insieme all’ex consigliere regionale Alessio Saso, per promesse elettorali con l’aggravante mafiosa.

Praticò (difeso dall’avvocato Giuseppe Maria Gallo) e Saso (assistito dall’avvocato Sabrina Franzone) saranno domani davanti al giudice per l’udienza preliminare. Saso non ha chiesto riti alternativi e il giudice domani deciderà se proscioglierlo o rinviarlo a giudizio.

I due politici erano stati indagati nell’ambito dell’inchiesta Maglio 3, che a fine ottobre ha visto la conferma delle condanne per nove boss della ‘ndrangheta. Le loro posizioni erano state stralciate ed le indagini erano rimaste ferme fino a tre anni fa.

Secondo l’accusa (in un primo momento portata avanti dal pm Alberto Lari e ora dal collega Marco Zocco) i due avrebbero incontrato boss di spicco come Mimmo Gangemi, condannato perché ritenuto il referente ligure delle cosche calabresi, e avrebbero chiesto voti in cambio di favori.