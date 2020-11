New Racing for Genova soddisfatta del Challenge Valpolcevera

Genova. Soddisfazioni, per la New Racing for Genova, dalla partecipazione al 2° Challenge Valpolcevera – 10° Challenge del Lupo, prova del Campionato Italiano di Formula Challenge, disputato domenica 15 novembre sul circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

La scuderia genovese vi ha preso parte con nove dei dieci piloti iscritti: non ha gareggiato, infatti, il solo Alessandro Polini, per problemi elettrici manifestati dalla sua Polini 01 Bmw.

Il migliore, tra i driver del sodalizio presieduto da Laura Bottini, è risultato Giacomo Gozzi, in gara con la Radical SR4 e giunto sesto assoluto al termine di una gara di tutta sostanza. Buone indicazioni anche per Pier Paolo Grassano, che ha portato al debutto un’inedita Honda Vtr in versione prototipo con cui si è imposto, seppur in solitaria, nella classe E1 2000. Risultato analogo per Luca Formentera, che oltre a divertirsi alla guida della Fiat Seicento Kit A0, ha fatto sua la A 1150. Vittorio Pugliese Jr (Porsche 911 SC), invece, ha primeggiato nel Raggruppamento riservato alle Autostoriche.

La lotta di scuderia in classe N2 ha visto vincitore Michele Guastavino (Peugeot 106 1600), che ha avuto la meglio su Nicolò Franca (Suzuki Swift), che oltre a giungere secondo nella graduatoria riservata agli “under 23” ha risolto a sua favore la sfida familiare con papà Ernesto, Marta De Paoli (106), Ernesto Franca (Suzuki Swift) e Paolo Garibaldi, che ha saltato la prima manche per problemi alla sua 106.

L’attenzione della New Racing for Genova per il prossimo fine settimana si sposta sul Rally Tuscan Rewind, a Montalcino, in provincia di Siena, atto finale del Campionato Italiano Rally Terra a cui la scuderia genovese parteciperà con i savonesi Francesco Aragno e Bruno Banaudi su Renault Clio R3C.

Nella foto: la Radical SR4 di Giacomo Gozzi