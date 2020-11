Nei prossimi giorni la Lanterna di Genova si colora di viola e azzurro: ecco perché

Genova. La Lanterna di Genova continua a colorarsi per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi più importanti: con il suo sistema di illuminazione artistica, realizzato grazie al supporto di Slam, è in dialogo costante con la città, recuperando la sua antica funzione di comunicazione.

Martedì 17 novembre, per la giornata mondiale della prematurità, l’illuminazione della Lanterna sarà di colore viola, in collaborazione con l’associazione Cicogna Sprint Onlus, nel decimo anniversario dalla sua fondazione, associata e referente per la Liguria di Vivere Onlus Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia a sua volta collegata a Efcni European Foundation for the Care of Newborn Infants, affinché vengano messe in atto le misure più idonee perché ogni bambino che nasce prematuro a Genova, in Italia, in Europa e nel mondo, possa avere la miglior possibilità di vivere una vita felice e sana e affinché siano garantiti i diritti contenuti nella dichiarazione dell’ONU del 20 novembre 1989.

Giovedì 19 novembre, in occasione della giornata mondiale sul tumore al pancreas, la Lanterna si illumina di nuovo in viola aderendo alla campagna di illuminazione Facciamo luce sul tumore al pancreas promossa dall’Associazione Nastro Viola, per sensibilizzare l’opinione pubblica e informando sullo stato dell’arte della malattia.

Venerdì 20 novembre, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nell’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che riconosce tutti i bambini del mondo come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, la Lanterna sarà illuminata in azzurro, in collaborazione con Comitato Regionale Unicef Liguria.

Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni

• 14 novembre Giornata Mondiale per la prevenzione del Diabete > blu

• 15 novembre Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime del Traffico Stradale > azzurro

• 16 novembre Giornata Internazionale per la Tolleranza (UNESCO) > azzurro

L’illuminazione è visibile anche online grazie a questa webcam donata al faro da Tecnosicurezza Genova.