Navigatore impazzito, autotreno incastrato in via di Pino: vigili del fuoco per liberare la strada

Genova. Due squadre dei vigili del fuoco di Genova, con tanto di autogru, sono state impegnate questa notte in via Di Pino, sulle alture di Molassana, in Val Bisagno, per un “bilico” – un autotreno di grosse dimensioni – rimasto incastrato in curva.

Il conducente del mezzo, uno straniero, avrebbe dovuto percorrere l’autostrada tra Genova Est e la A7 ma questa era chiusa tra il bivio A7/A12 e Genova Bolzaneto in direzione nord per lavori.

Allora si è affidato al navigatore che però non ha funzionato a dovere – per i professionisti del settore autotrasporti esistono impostazioni che evitano strade troppo strette – ed è finito nella tortuosa stradina che, teoricamente, svalica in Valpolcevera.

L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto intorno alle 4. Senza di loro la strada sarebbe rimasta bloccata.