Nasce ZenAsporto, il delivery 100% genovese: molti i locali che aderiscono

Genova. “Durante il primo lockdown ci siamo chiesti: come possiamo aiutare in maniera efficace i nostri concittadini?” racconta Carlo Barile, uno dei 4 giovani imprenditori genovesi che hanno dato vita al primo portale di delivery e supporto alle aziende 100% genovese e 100% gratuito fino a fine emergenza, sia per le aziende che per i cittadini.

Nasce, così, Zenasporto da un’idea di Marco, Carlo, Giulia e Marco: un gruppo di professionisti provenienti da diversi settori per una piattaforma online che intende creare rete, svilupparla e, soprattutto, supportare non soltanto le tante attività in difficoltà bensì la cittadinanza tutta.

Un sistema-delivery più ampio rispetto a un mero servizio di consegna: Zenasporto, infatti, offre una rete di contatti con giovani imprenditori in ambito di comunicazione, promozione, grafica, e-commerce e ristorazione, così da garantire un servizio non soltanto nella fase “al dettaglio” ma anche nell’incremento della digitalizzazione aziendale, della formazione e della consulenza nell’ambito food&wine.

Già attivo in rete, Zenasporto ha raccolto, in breve tempo, l’adesione di una rappresentanza molto nutrita tra chef, ristoratori, agricoltori e imprenditori di vari settori. Nel medio periodo, infatti, Zenasporto intende ampliare il settore di riferimento a una platea più ampia di fruitori: dal negozio di quartiere, alle farmacie, al servizio di supporto nelle commissioni quotidiane per le fasce di cittadini maggiormente esposte o in difficoltà.

Inoltre, il campo d’azione di Zenasporto è in continua evoluzione e ampliamento, grazie anche al recente coinvolgimento di un gruppo di volontari e imprenditori del Tigullio.

Cos’è. ZenAsporto è una piattaforma online atta a dare visibilità alle aziende sul territorio attraverso la fornitura gratuita di servizi specifici quali delivery e supporto promozionale.

La filosofia del progetto, una sorta di start up nata durante il primo lockdown, ruota attorno al concetto per cui l’unione faccia la forza; ZenAsporto nasce dall’idea di un team di ragazzi che intendono mettersi al servizio, in maniera completamente gratuita, della città e delle sue attività, attraverso una rete operativa, pubblicitaria e logistica.

In un momento di estrema difficoltà, questa unione di professionalità legate al territorio punta a sostenere il mondo della ristorazione, mettendo a disposizione le proprie competenze. ZenAsporto sostiene anche e soprattutto le categorie che più stanno accusando il contraccolpo della pandemia: dalle piccole aziende, alla cittadinanza tutta le cui richieste d’aiuto o le piccole commissioni quotidiane non permettono loro di rimanere nelle rispettive abitazioni.

Marco, Carlo, Giulia e Marco, sono 4 giovani genovesi provenienti da ambiti differenti: ristorazione, comunicazione e intrattenimento. Al nostro fianco, in questo progetto, tanti amici e volontari, seri e competenti che intendono mettere a disposizione la propria professionalità all’interno di una visione più ampia: nel breve e medio periodo, garantendo supporto gratuito al progetto e, con uno sguardo al futuro, l’evoluzione dello stesso in favore di ulteriori ambiti di riferimento e interesse, al fine di far crescere il sistema e la rete.

Il servizio

• Consegna a domicilio quotidiana dei prodotti di aziende agricole, botteghe e ristoranti aderenti al progetto

• Grafiche pubblicitarie dedicate al mondo del delivery, per attività legate al food & beverage del Comune di Genova

• Comunicazione e creazione pagine social (Facebook e Instagram) a chi ne è sprovvisto

• Supporto sul controllo e gestione d’impresa e packaging dei prodotti

• Corsi di formazione digitale (gestione social network, realizzazione e aggiornamento di siti internet aziendali, digitalizzazione dell’impresa)

Centrale nel progetto è il sito ZenAsporto.com/it, una vetrina a disposizione di tutte le attività del settore food & beverage (ristoranti, bar e cocktail bar, produttori e fornitori) e delle aziende agricole genovesi che intendono proporre in maniera chiara ed efficace la loro offerta di delivery. A ognuna di esse è dedicato uno spazio specifico, con una proposta ad hoc, collegata direttamente ai canali aziendali di ogni singolo aderente.

La box è un contenitore conviviale che propone un menù diverso, settimanale, tematico e dedicato, attraverso cui si promuovono le realtà gastronomiche aderenti al progetto ZenAsporto. A ogni box verrà abbinata una proposta beverage. All’interno di ogni box si troveranno tutti gli ingredienti e le istruzioni dettagliate per realizzare e gustare liberamente a casa proprio il piatto o cocktail così come al ristorante. L’evoluzione del concetto di “box” può essere ampliata a tutto il settore commerciale: dalla vendita al dettaglio, alla bottega, alla fornitura di servizio alla persona.

QUANDO? Il calendario verrà pubblicato ogni 7 giorni sui nostri canali social, le consegne delle box avverranno 3 volte alla settimana. Gli ordini dovranno arrivare entro le 22 del giorno precedente.

COME USUFRUIRE Una rete volontaria, giovani imprenditori legati al mondo di Confcommercio Giovani, che si mettono a disposizione del progetto nel periodo di crisi. La rete sarà garantita e in totale sicurezza, sia per quanto riguarda i presidi personali che per l’igienizzazione dei mezzi, nonché la normativa hccp. Nel medio/lungo periodo, l’intenzione è quella di ampliare la rete di distribuzione al dettaglio, inserendo nuovi partner commerciali di settore.

COME PARTECIPARE Le aziende interessate possono inviare una email all’indirizzo info@zenasporto.it allegando il proprio logo, la proposta di delivery (che sia il menù oppure l’offerta commerciale del proprio locale) e i contatti di riferimento. Successivamente, verranno pubblicate sul portale e promosse a mezzo social. Zenasporto si riferisce a tutte le tipologie di imprese nella ristorazione, alle botteghe, ai locali commerciali così come ai produttori, alle aziende agricole e ai fornitori. Le consegne sono programmate e gestite in accordo tra le parti.

DOVE? Tutte le consegne saranno effettuate gratuitamente all’interno del Comune di Genova. La rete si sta ampliando con un’estensione anche nel Tigullio. L’orario di consegna sarà gestito in accordo tra l’operatore e il cliente.