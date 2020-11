Genova. Un operaio di 48 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione della Maddalena per oltraggio.

L’uomo ieri pomeriggio era stato notato dai militari a passeggiare in via San Luca senza mascherina. Per questo è stato multato.

In risposta ha cominciato a minacciare e insultare i carabinieri, che lo hanno denunciato.