Mixed Zone, la puntata del 9 novembre

Tra venerdì 6 e sabato 8 novembre si è disputata la settima giornata del campionato di calcio di Serie A. Tra le partite giocate ci sono state Cagliari-Sampdoria e Genoa-Roma. Enrico Nicolini, ex calciatore blucerchiato, analizza il weekend calcistico e, più in generale, la stagione in corso.

Enrico Nicolini, classe 1955, soprannominato il “Netzer di Quezzi”, è amato dalla tifoseria sampdoriana e rispettato anche dalla parte genoana della città per i suoi valori umani, sportivi e per l’impegno a favore delle categorie più deboli. Ci racconta alcuni episodi della sua carriera, nella quale ha militato anche in Catanzaro, Napoli, Ascoli e Bologna. Dal 1990 al 2018 è stato allenatore di società professionistiche.