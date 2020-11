Tra sabato 27 novembre e lunedì 29 novembre si è disputata la nona giornata del campionato di calcio di Serie A. Tra le partite giocate ci sono state Torino-Sampdoria e Genoa-Parma.

Corrado Schiazza (allenatore della Sestrese, squadra che milita in Eccellenza), tifoso sampdoriano, Antonino “Martin” Pecoraro (allenatore del Little Club James, formazione che gioca in Promozione), tifoso torinista, ed il tecnico Gianni Baldi, tifoso genoano, commentano le partite delle due squadre genovesi e, più in generale, la stagione in corso.