Genova. Fin dal mattino aumento della nuvolosità sull’intera regione, non si escludono anche locali pioviggini o deboli piovaschi sul ponente. Nel corso del pomeriggio ulteriore infittimento della nuvolosità accompagnato da deboli piovaschi sparsi. Dalla sera precipitazioni via via più diffuse.

Situazione: l’avvicinamento di una perturbazione determina un aumento della nuvolosità nella giornata di venerdì con anche la possibilità di qualche piovasco. Nella prima parte di sabato precipitazioni diffuse, a seguire situazione in miglioramento.

Venti: moderati con rinforzi fino a tesi da nord/nord-est sul centro-ponente, deboli o al più moderati orientali a levante. Mari: tra poco mosso e mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo.

Temperature: in aumento le minime lungo la costa, stazionarie o in lieve calo le massime.

Costa: min +8/13°C, max +13/16°C

Interno: min -3/+6°C, max +8/12°C