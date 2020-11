Genova. Il debole sistema depressionario che ci sta interessando si allontanerà nel corso della giornata di oggi. Ad esso seguiranno correnti più secche da nord ovest. Ecco le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 16 novembre, avremo cielo molto nuvoloso o coperto sul settore centro-orientale, con qualche pioggia, anche sotto forma di rovescio. Entro la prima parte di mattinata ci sarà un esaurimento dei fenomeni sul settore centrale, ancora locali piogge a levante. Aperture a ponente. Tendenza a generale miglioramento con schiarite che da ovest si faranno rapidamente strada anche sul resto della regione in giornata, con un pomeriggio che risulterà generalmente più assolato.

Venti da nord in rinforzo, mare stirato sotto costa, temperature in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 13 e 18 gradi, nell’interno tra 7 e 14.

Domani, martedì 17 novembre, al mattino qualche addensamento a ridosso dei versanti padani centro-occidentali, in diradamento. Per il resto giornata caratterizzata da qualche velatura o nube medio-alta in transito, in un contesto di cielo ampiamente soleggiato.

Mercoledì 18 novembre giornata soleggiata e stabile su tutta la regione.