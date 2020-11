Genova. Lunedì con tempo stabile stante una temporanea ripresa barica sull’Europa centro-occidentale. Da martedì aria più fredda tenderà a scivolare verso sud, con la nostra regione che vedrà un incremento della nuvolosità, in un contesto più freddo. Ecco previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 30 novembre, giornata assolata lungo le coste, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Foschie tra genovese e savonese. Addensamenti di tipo basso interesseranno invece i versanti padani (gaigo sulle dorsali appenniniche, nebbie sulle pianure), in particolare quelli del settore centro-occidentale, in parziale diradamento in giornata. Venti moderati da nord. Mare stirato sotto costa.

Temperature: sui litorali tra Genovesato e Savonese clima più freddo rispetto i restanti settori costieri ma con temperature pressoché stazionarie. In calo invece le massime sul levante ed Imperiese, ma pur sempre con valori leggermente più miti rispetto il settore centrale. Le temperature saranno comprese sulla costa tra 6 e 16 gradi, nell’interno tra 0 e 11.

Domani, martedì 1 dicembre, nuvolosità in transito con cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con schiarite. Incremento delle nubi in giornata con cielo a tratti coperto tra pomeriggio e sera, quando non si esclude qualche debole e locale pioggia, più probabile nottetempo. Temperature in ulteriore lieve calo.

Mercoledì 2 dicembre cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, qualche sgocciolio o locale pioggia non esclusa. Quota neve in calo. Clima ventoso e freddo.