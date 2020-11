Liguria. Ancora tempo asciutto ed in prevalenza sereno lato costa nella giornata di oggi, mentre domani il passaggio di un debole fronte determinerà un aumento della nuvolosità specie a levante. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 11 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: addensamenti limitati al versante nord dell’appennino, che persisteranno anche nel corso della giornata, in particolare sul settore centrale; altrove sereno o poco nuvoloso; a fondovalle nelle zone soggette riduzione della visibilità tra la notte ed il primo mattino.

Venti: a regime di brezza, più sostenuta da nord sul genovesato occidentale e zona Capo Mele.

Mari: localmente mosso davanti a Capo Mele e Voltri, poco mosso o quasi calmo altrove.

Temperature: stazionarie le minime, in diminuzione nell’interno le massime.

Costa: min 9/14°C, max 17/20°C

Interno: min 0/+10°C, max +14/18°C

Previsioni valide per: giovedì 12 novembre 2020

Cielo e Fenomeni: nuvolosità sparsa più compatta a levante, possibilità di qualche sgocciolio sullo spezzino ed al largo sul Ligure orientale. Altrove nubi di tipo medio-alto e persistenza di addensamenti a ridosso del versante padano appenninico, segnatamente il settore centrale.

Venti: al mattino moderati da nord, si indeboliscono nel corso della giornata.

Mari: poco mosso.

Temperature: in calo di qualche punto nelle zone interne, specie in quota.

Tendenza per: venerdì 13 novembre 2020

Giornata dal sapore invernale, tersa lato costa e ventosa sul settore centrale, addensamenti compatti ancora una volta ancorate sul versante nord dell’Appennino (evoluzione da confermare nel dettaglio).