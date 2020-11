Genova. Il campo di alta pressione va gradualmente indebolendosi: umide correnti meridionali nei bassi strati determineranno un aumento della nuvolosità nei prossimi giorni, con anche qualche localizzato piovasco all’inizio della prossima settimana. Temperature in generale calo, ma sempre ancorate su valori miti per il periodo. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 8 novembre. Al mattino nubi basse sul tratto di costa compreso tra Savona e Genova, in parziale dissolvimento nel corso della mattinata. Cieli per lo più sereni altrove. Dal tardo pomeriggio e ancor di più dalla sera nubi basse in aumento sul settore centrale, ove non si escludono locali episodi di pioviggine. Venti: Deboli da est/sud-est lungo le coste, fino a moderati sui versanti padani centro-occidentali. Mari: Per lo più poco mossi. Temperature: In lieve aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi. Costa: min +11/17°C, max +18/21°C. Interno: min +1/11°C, max +14/18°C