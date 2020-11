Genova. Alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia con tempo nel complesso stabile anche sulla Liguria. Venerdì un debole fronte freddo lambirà anche la nostra regione senza apportare fenomeni di rilievo. Ecco nel dettaglio le previsioni del tempo elaborate dagli esperti di Limet.

Giovedì 19 novembre. Tempo stabile; durante la notte e al primo mattino possibili banchi nuvolosi o di nebbia a fondovalle sul versante nord dell’appennino, segnatamente il settore centrale; foschie od isolati banchi di nebbia anche lungo le valli interne spezzine. In giornata tempo soleggiato ovunque, salvo nubi basse a ridosso delle colline costiere del genovesato; qualche addensamento potrà raggiungere anche la costa spezzina nel corso del pomeriggio. Venti: brezze sull’arco Ligure, si impostano da sud-ovest al largo già dal mattino, moderati o tesi dal pomeriggio verso Capo Corso. Mari: inizialmente quasi calmo o poco mosso, moto ondoso in aumento dal pomeriggio al largo. Temperature: stazionarie le minime, in lieve ulteriore aumento le massime a ponente. Costa: min 9/13°C, max 17/20°C. Interno: min +0-2/9°C, max +13/17°C

Venerdì 20 novembre. Avvisi: tramontana sostenuta sul settore centrale ed al largo con mare tendente ad agitato. Cielo e Fenomeni: nuvolosità diffusa specie sul settore centro-orientale, possibilità di deboli precipitazioni sul versante nord dell’Appennino. Variabile altrove con tendenza a schiarite su imperiese [evoluzione da confermare in dettaglio, consultare i prossimi aggiornamenti]. Venti: ventoso per tramontana, raffiche sostenute tra Voltri e Capo Mele e sui crinali appenninici esposti. Mari: mosso o stirato sotto costa, molto mosso al largo, tendente ad agitato il settore centrale o occidentale. Temperature: in deciso calo.

Sabato 21 novembre. Avvisi: raffiche residue di tramontana. Cielo e Fenomeni: sereno e asciutto, ancora ventoso al mattino e mare agitato al largo