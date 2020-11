Liguria. Giornata ancora grigia al mattino dal punto di vista meteorologico: cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con deboli rovesci sul settore centro-orientale, più asciutto a Ponente.

Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, nel primo pomeriggio saranno possibili ancora deboli piovaschi sul settore centrale, ma nel corso della giornata sono attese delle schiarite un po’ ovunque. In serata cielo sereno o poco nuvoloso lungo la fascia costiera, qualche nube residua in più nelle zone interne del settore centro-occidentale.

I venti saranno per gran parte della giornata ancora deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo da Nord in serata soprattutto tra Genova e Savona.

Mare in prevalenza poco mosso. Temperature stazionarie sulla costa poca escursione fra minime e massime, valori compresi tra 14 e 18°, nell’interno le minime tra 10 e 13°, le massime tra 13 e 16° C.