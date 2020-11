Genova. Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione; potrà residuare qualche nube basse al primo mattino in prossimità del crinale di spartiacque centro-occidentale, ma con la tendenza a dissolversi velocemente.

Situazione: L’alta pressione torna a coricarsi sul Mediterraneo, garantendo la permanenza di condizioni di tempo stabile e per lo più soleggiato. Temperature minime in ulteriore calo nei fondovalle interni, dove avranno luogo diffuse gelate, in aumento invece quelle massime.

Venti: Tesi da nord-nord-ovest tra Savona e Genova, specie sulle vette e i crinali montuosi e allo sbocco delle vallate (come da avviso). Deboli o al più moderati altrove. Mari: Stirati o poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo, soprattutto sul quadrante centro-occidentale. Generale tendenza ad un abbattimento del moto ondoso in serata.

Temperature: In calo nei valori minimi, specie nei fondovalle interni (dove si avranno diffuse gelate), in contenuto aumento in quelli massimi.

Costa: min +5/10°C, max +11/15°C

Interno: min -6/+4°C, max +8/13°C