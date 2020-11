Genova. L’alta pressione sul Mediterraneo coinvolge anche la Liguria. Secondo il Limet, l’Associazione ligure di meteorologia, bel tempo oggi su tutta la regione. Da segnalare solo qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali al mattino, in rapido dissolvimento.

I venti saranno moderati da Nord al mattino sul settore Centro-Occidentale della costa, deboli altrove. In giornata ventilazione debole ovunque.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra 10 e 14° C, nell’interno tra 7 e 10° C. In contenuto aumento le massime sulla costa tra 18 e 21° C, nell’interno tra 13 e 17° C.

Domani giornata ancora di bel tempo con qualche annuvolamento sulla costa, venerdì calo delle temperature con l’arrivo di venti forti da Nord.