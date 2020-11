Genova. In prevalenza coperto; piovaschi diffusi tra Genovesato e Tigullio al mattino, specie lato costa, in estensione ai rispettivi entroterra e allo spezzino nel corso della giornata. Altrove precipitazioni più intermittenti.

Situazione: debole fronte atlantico abborda l’arco alpino; questo determinerà nella giornata di domani un aumento ulteriore dello scorrimento umido e mite contro i rilievi della nostra regione che si tradurrà in precipitazioni più diffuse, seppur in un contesto non particolarmente perturbato.

Foto 2 di 2



Venti: meridionale al più moderato, tendente a uniformarsi da sud-ovest durante in pomeriggio, rinforzi su Capo Mele. Mari: inizialmente poco mosso, tendente a mosso il settore ovest, specie al largo di Capo Mele.

Temperature: stazionarie le minime od in aumento di qualche punto nelle valli interne; in calo le massime nelle zone interne.

Costa: poca escursione fra minime e massime, valori compresi tra 14 e 17

Interno: min 10/13°C, max 13/14°C