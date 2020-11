Genova. C’è un po’ di rammarico e amarezza nelle parole di Rolando Maran al termine della sconfitta per 1-2 contro il Torino: “Al di là delle difficoltà di giocare la quarta partita in 10 giorni, abbiamo tirato 17 volte in porta di fronte a un quarto o un quinto dei tiri del Torino e nonostante la poca brillantezza siamo stati più pericolosi di loro. Non meritavamo la sconfitta. Abbiamo però sprecato tanto nella trequarti loro, la lucidità ce l’hai con la freschezza e ora viene meno”.

Anche gli episodi hanno influito parecchio sul risultato, secondo il mister: “Sullo 0-1 mi dicono che c’era un rigore evidente, in un momento difficile come questo sono episodi che incidono sul risultato”.

La condizione fisica del Genoa è ancora tutta da recuperare: “I ragazzi hanno finito in riserva. È difficile ricaricare le batterie dopo aver giocato domenica sera faticando con la Samp. L’avevo detto 10 giorni fa che sarebbe stato un periodo difficile. Speravo in risultato positivo, ma abbiamo preso gol in maniera troppo facile e abbiamo avuto più di un’occasione evidente per poter pareggiare, sicuramente se l’1-2 fosse arrivato prima avremmo avuto una maggiore spinta”.

Adesso c’è da preparare la partita contro la Roma in arrivo a Genova domenica: “Ripartiremo dagli aspetti positivi, proveremo a fare la partita”.