Maltrattamenti in famiglia : un arresto e una denuncia in poche ore

Genova. La polizia ha denunciato un 25enne ecuadoriano per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza privata e, per un diverso episodio, ha arrestato un cittadino romeno di 53 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali per maltrattamenti in famiglia, su esecuzione di ordine di carcerazione del Tribunale di Genova.

Il 25enne è stato denunciato dai poliziotti delle volanti dopo che la fidanzata, una connazionale 26enne, ieri sera ha telefonato in lacrime al 112 riferendo di essere stata picchiata dal compagno. All’arrivo degli agenti, la ragazza ha raccontato che il convivente, in preda alla gelosia, l’ha presa a calci e pugni, le ha messo le mani alla gola e se ne è andato derubandola del suo cellulare.

Mentre parlava con i poliziotti della volante in piazza Barabino, la donna ha visto passare a bordo di un bus il suo convivente, che è stato raggiunto e fermato dai poliziotti. Nella giubbotto aveva il telefono sottratto alla fidanzata e a suo carico è risultato un ammonimento del Questore di Genova.

Per il 53enne arrestato invece si tratta di un inasprimento di pena: sabato scorso era stato denunciato dai poliziotti del Commissariato Cornigliano poiché aveva minacciato di morte la ex-moglie e i figli costringendoli a chiudersi in una stanza. L’uomo, che era sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali è stato portato in carcere.