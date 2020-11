Luci Led: che vantaggi portano?

Le luci a Led portano numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali lampade, basando la loro tecnologia su nuovi materiali e sistema d’illuminazione, lasciandosi alle spalle le inefficienze delle vecchie luci. Cos’hanno da offrire in più le luci Led?

Una vita più longeva

I Led (light emitting diode) hanno una durata nettamente superiore rispetto alle vecchie lampade, grazie al modo in cui emettono luce. Laddove le vecchie luci subivano l’usura da parte del calore sviluppato o la loro efficienza energetica non garantiva prestazioni durature, le luci Led per illuminare gli ambienti, grazie alla loro luce fredda e ridottissimi consumi, possono durare migliaia di volte in più.

Solitamente, le parti fisiche di una lampada, come il filamento, col passare del tempo si indeboliscono, fino a causare la bruciatura o l’esplosione della lampada. I Led non si bruciano, piuttosto la loro luce diminuisce col passare del tempo. La durata delle lampade a Led, inoltre, viene stimata sulla base del tempo che impiegano a perdere il 30% della luminosità, quindi la sua durata effettiva è nettamente inferiore.

Le luci Led più economiche possono durare anche 5.000 ore, mentre le più durature possono offrire luce piena fino a 15.000 ore.

Efficienza energetica

Grazie all’elevato flusso luminoso, i Led possono trasformare il 70% circa della loro energia in luce. Questo fenomeno le rende più efficienti rispetto alle altre lampade, le quali invece sprecano molta energia trasformandola in calore. Una sola lampada Led da 6 watt è in grado di produrre la stessa quantità di luce di una lampada a incandescenza da 40 watt, senza menzionare il fatto che le temperature più basse le rendono più sicure da maneggiare rispetto a quelle a incandescenza.

Quest’ultime, infatti, possono diventare così calde da causare ustioni e, qualora dovessero venire a contatto con materiali facilmente infiammabili, potrebbero causare incendi.

Anche in termini ambientali, le luci a Led permettono di risparmiare sulle emissioni di Co2, infatti, la sostituzione di una sola lampada da 60 watt con una a Led, comporta una riduzione delle emissioni di circa 160kg di anidride carbonica all’anno.

Sostituendo 10 lampade tradizionali con luci a Led, si potrebbero abbassare le emissioni di ben 1600 kg all’anno. Mica poco.

Luminosità intensa

I Led sono in grado di emettere un livello di luminosità estremamente elevato. Ecco perché il wattaggio non è più sinonimo di luminosità. Oggi, infatti, per indicare l’intensità della luce di una lampada a Led si usa il lumen ed è la prima cosa che si nota quando si passa da una lampada tradizionale ad una a Led.

Incredibile gamma di colori

Le lampade a incandescenza possono essere colorate, ma solo con l’applicazione di gel sui bulbi o filtri. I Led, invece, possono assumere qualsiasi colorazione in svariate temperature, senza l’uso di filtri. Nelle lampade a Led è direttamente il diodo che cambia colore, producendo una luce di una colorazione diversa e che mantiene quella tonalità per l’intera durata.

Bassa irradiazione di calore

Le lampade a incandescenza funzionano riscaldando un filamento interno ad una temperatura tale da produrre luce. Una luce Led emette energia elettromagnetica sotto forma di luce quando percorsa da corrente. Questo consente di trasformare la quasi totalità dell’energia del Led in luce, piuttosto che generare calore per produrla. I Led, infatti, funzionano a temperature decine di volte inferiori rispetto a quelle tradizionali, tanto da non essere avvertite al tatto.

Affidabilità

Tra le caratteristiche principali delle luci a Led, durevolezza e affidabilità occupano sicuramente uno spazio tra i primi posti. Possono funzionare a temperature più fredde in tutta sicurezza, sono più resistenti a urti e vibrazioni grazie al fatto che, al loro interno, non vi sono filamenti o parti in vetro e la loro stabilità le rende perfette per l’uso in aree soggette a sbalzi di temperatura e condizioni meteo avverse, come zone all’aperto.

Luce immediata

Quante volte sarà capitato di premere l’interruttore per accendere le luci e dover attendere per raggiungere l’illuminazione ideale per poter vedere chiaramente? Questo succede con le lampade CFL, lampade a risparmio energetico che, tuttavia, non hanno le stesse caratteristiche delle lampade a Led, con le quali vengono a volte confuse. La luce Led fornisce il massimo della sua illuminazione istantaneamente.

Luce direzionale

Il Led è l’ideale per creare spazi e angoli di design, grazie alla sua direzionalità. A differenza delle lampade tradizionali, i Led non proiettano la luce a 360 gradi, ma solo nella direzione in cui vengono puntate.