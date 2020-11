Lite tra soccorritori al pronto soccorso del San Martino: 35enne denunciato per interruzione di pubblico servizio

Genova. Una lite fatta di urla e spintoni con i contendenti finiti contro le barelle di pazienti e che ha costretto il triage ‘pulito’ del pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, a fermarsi finché la polizia non ha riportato la calma.

E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 17. A scatenare il caos un soccorritore di 35 anni della Croce gialla che si è scagliato con un collega, appartenente alla pubblica assistenza Nuova San Fruttuoso dove aveva lavorato in passato e al presidente della stessa croce.

La lite, secondo quanto appreso, era cominciata qualche ora prima nella sede della Pa. Poi i contendenti si sono ritrovati, tutti in servizio, al pronto soccorso del San Martino. Il 35enne, che ha poi raccontato ai poliziotti di aver lavorato in nero per quella croce e di non essere stato pagato. E’ stato denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo ha dichiarato di voler sporgere denuncia contro gli ex datori di lavoro. Stessa dichiarazione da parte delle vittime. Indagini in corso.