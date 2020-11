Linea Condivisa: “I tendoni del San Martino sono simbolo del fallimento, ospedale venga commissariato”

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) Ospedale da campo davanti a San Martino -:”quei tendoni rappresentano il fallimento della governance della sanità in Liguria: chiediamo che la struttura dirigenziale di San Martino venga commissariata”

Genova. In questi ore è stato allestito davanti al Policlinico San Martino di Genova un ospedale da campo per i casi Covid-19. Sul tema è chiara l’opinione di Gianni Pastorino, Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale: “L’ospedale da campo di fronte a San Martino rappresenta una sconfitta: una sconfitta per il Policlinico San Martino e per la sanità ligure, una sconfitta per tutti e tutte coloro che si aspettavano e si meritavano un piano per affrontare una seconda ondata dopo marzo e aprile, una sconfitta che ha gli occhi dei nostri sanitari impegnati sul campo e che guardano sgomenti la mancata programmazione delle assunzioni, la mancanza di una valutazione degli immobili da poter adibire a servizi di cura, e soprattutto, la mancanza della capacità di organizzare una sanità territoriale, capace di intercettare i disagi delle persone, curarle e non lasciarle sole”.

“Una sconfitta – prosegue il Consigliere Pastorino – che ha un nome e un cognome e, sinceramente, poco riusciamo a comprendere cosa ci sia da andare a far visita, in un luogo che fino a ieri non avrebbe avuto neanche il personale per poter funzionare e che oggi, parallelamente, sarà poco utilizzabile, con personale infermieristico che sarebbe dovuto entrare in servizio nella struttura sanitaria almeno due mesi e mezzo fa. Una sconfitta che ha il corpo delle dichiarazioni rassicuranti di alcuni clinici del San Martino del ripetuto fino alla nausea, della logica dell’emergenza, che prevale sulla lungimiranza e la capacità di programmazione. Oggi quelle tende, a nostro giudizio, hanno difficoltà di utilizzazione, perché avranno bisogno, oltre che di personale, di collegamenti fognari, e probabilmente di importanti collegamenti elettrici. Ci chiediamo se tutto ciò non fosse più pratico ottenerlo in spazi che hanno già ospitato servizi sanitari, e quindi maggiormente idonei, rispetto a ospedali da campo”.

“In conclusione – dichiara il Capogruppo Pastorino – abbiamo l’ennesima sensazione che vada in atto un nuovo show, che sarà salutato come prodigioso intervento da parte delle Autorità preposte, e non come un clamoroso fallimento della governance sanitaria. Per tutto questo come Linea Condivisa pensiamo e proporremo al Consiglio regionale, come abbiamo già detto 10 giorni fa, che sia commissariata la struttura dirigenziale di San Martino, perché gli errori commessi in questa fase, a nostro giudizio, non sono ascrivibili solo all’eccezionalità del momento, ma ci sono questioni che si sono determinate per una inudita sottovalutazione di quanto stava accadendo”.