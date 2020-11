Liguria in zona gialla, Bucci: “A Genova resta in vigore l’ordinanza che vieta i lungomari”

Genova. Magari ora che siamo in zona gialla si potrà tornare in corso Italia, o sulla spiaggia di Vesima? E invece no. Niente da fare. Ancora per questo fine settimana non cambia nulla, o quasi.

“Nonostante la Liguria sia tornata nella zona gialla l’ordinanza che chiude i lungomari e le spiagge resta in vigore” ha precisato il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa Covid e in vista del weekend.

“Nel territorio del Comune di Genova scatta alle 12 di sabato e prosegue fino alle 19 di domenica – ricorda Bucci – naturalmente si potranno percorrere i lungomari se diretti a locali e ristoranti che, da domenica, saranno aperti a pranzo”. E questa sarà, di fatto, l’unica grossa novità.

Il sindaco conferma anche che sabato e domenica sarà rafforzato il dispositivo di agenti di polizia locale e volontari di protezione civile nei luoghi a maggiore rischio assembramento, ovvero le vie dello shopping al sabato e le alture (Sant’Ilario, Righi, Monte Fasce) alla domenica.

“In caso si dovessero formare code su queste strade dovremo prendere provvedimenti, ma solo in quel caso”, precisa, anche per chiarire che non ci saranno contingentamenti e numeri chiusi alle persone per queste aree all’aperto. “Suggerisco ai genovesi di raggiungere le nostre montagne partendo da casa a piedi, è una bellissima esperienza”.