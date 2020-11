Lavagna, scippa una donna sul lungomare e fugge: arrestato 17enne

Lavagna. Ha scippato una donna di 62 anni sul lungomare ma grazie a un testimone e a un’indagine lampo dei carabinieri è stato arrestato. E’ successo ieri pomeriggio a Lavagna. Protagonista un ragazzo italiano di 17 anni, senza fissa dimora. Il giovane dopo lo scippo era scappato sulla spiaggia, poi era riuscito a salire su un bus in direzione Sestri levante. A chiamare i carabinieri è stato un assessore comunale che aveva assistito allo scippo.

I militari hanno subito visionato le telecamere di videosorveglianza installate dal Comune e hanno capito in che direzione andava. Il ragazzo, fermato vicino alla stazione ferroviaria di Cavi, aveva nel frattempo disperso o nascosto tutto il provento del furto ad eccezione di 50 euro.

L’iphone della donna è stato recuperato sotto un bagno chimico. Il 17enne, in stato d’arresto, è stato portato in un centro di accoglienza per minori.