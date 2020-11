La Uil a Toti sugli anziani: “Replicare esperienza ‘Covid hotel’ pubblici e privati”

Genova. “La Uil chiede e ottiene un tavolo tecnico per discutere delle criticità degli anziani della Liguria, replicare l’esperienza dei Covid Hotel pubblici e privati dove necessario”.

Così in una nota Alfonso Pittaluga, segretario regionale confederale Uil Liguria, Alba Lizzambri, segretario generale Uil Pensionati Liguria e Carlo Benvenuto, segretario generale Uil Fpl Genova e Liguria dopo la riunione operativa che si è svolta nelle scorse ore col presidente della Regione Giovanni Toti per fare il punto sulla situazione Covid.

“Nel dettaglio abbiamo invitato la Regione Liguria ad avere attenzione specifica nei confronti della galassia delle Rsa, delle residenze per anziani e delle strutture dedicate ai disabili – conclude la nota -, quindi a ciò che avviene nel privato per non perdere di vista i nostri anziani e le persone in grave difficoltà in un momento delicato e rischioso per la loro salute psicofisica”