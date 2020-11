Genova. Non si ferma lo tsunami politico scatenato dal tweet comparso sul profilo ufficiale di Giovanni Toti, in cui gli anziani sono stati definiti come “non indispensabili allo sforzo produttivo“.

Dopo le condanne e le richieste di dimissioni arrivate da praticamente tutto il mondo politico, arriva l’onda lunga dei meme, che riprendono in varie versioni la frase incriminata del governatore.

Nel frattempo, sempre sul profilo twitter di Giovanni Toti arriva un’ulteriore precisazione, che rivelerebbe il retroscena di quanto accaduto: “Il mio tweet che sta girando è stato malamente estrapolato da un concetto più ampio per un errore del social media manager e per questo ha generato fraintendimenti. Chiediamo scusa. Negli altri post è comprensibile il senso delle nostre affermazioni”.