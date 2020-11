Genova. È nato ieri sera poco prima delle 23 il piccolo Brian, figlio di una delle quattro ragazze rimaste ferite dopo essere state travolte dalla furia di un’auto pirata in piazzetta Pedegoli a Quezzi lo scorso 24 ottobre. La mamma – di cui preferiamo mantenere il completo anonimato perché ha 16 anni – era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino con diverse ustioni. All’inizio la gravidanza sembrava a serio rischio, poi il quadro clinico è migliorato e ora entrambi stanno bene.

Una nuova vita che arriva a illuminare una vicenda dove è stata la morte a diventare protagonista. Si terranno oggi alle 11.30 nella chiesa di Nostra Signora della Guardia in largo Merlo i funerali di Gaia Morassutti. Anche lei sedicenne, era rimasta incastrata tra una panchina e un motorino centrato dalla Bmw di Luca Bottaro. Il mezzo a due ruote aveva preso fuoco e lei era finita all’ospedale con ustioni di terzo grado sul 40% del corpo. Dopo giorni di lotta, le infezioni hanno avuto il sopravvento. Si è spenta sei giorni fa all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Tutte le strade di Quezzi stamattina sono tappezzate di palloncini gialli, il colore preferito di Gaia. È il modo con cui i suoi amici, ma anche tante famiglie di residenti, hanno deciso di ricordarla. Ed è un dolore che unisce in maniera straordinaria l’intero quartiere, sconcertato da una perdita che nessuno riesce ad accettare e per la quale si chiede non solo giustizia, ma anche misure concrete perché non possa più accadere.

Luca Bottaro, il 23enne alla guida dell’auto, è ora agli arresti domiciliari, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Da quanto hanno accertato gli inquirenti era sua abitudine sfrecciare con l’auto per le vie di Marassi e Quezzi, filmando le “imprese” e postandole sui social. Durante gli interrogatori ha raccontato che non andava forte, ma si era solo distratto perché era caduto il cellulare: una versione smentita dai testimoni che hanno parlato di una macchina lanciata a tutta velocità. Anziché imboccare la curva alla fine di via Daneo ha tirato dritto e ha sfondato i paletti di protezione della piazzetta pedonale, piombando sul gruppo di ragazzi seduti a chiacchierare.