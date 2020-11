Genova. Una donna di circa cinquant’anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita da uno scooter questa mattina in via Mogadiscio, sulle alture della Valbisagno nei pressi di Sant’Eusebio.

È successo intorno alle 10.30. La donna, soccorsa dai militi dalla pubblica assistenza di San Gottardo, è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Alle 12.30 la direzione del pronto soccorso conferma che la ferita è arrivata viva e non è deceduta come affermano voci che si sono diffuse sui social.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, la donna stava salendo sul marciapiede dopo aver attraversato in prossimità delle strisce pedonali quando è stata investita dallo scooter che arrivava dalla curva a velocità sostenuta. Cadendo a terra ha subito traumi molto severi. Alla guida del mezzo a due ruote un uomo che non ha riportato ferite.

Sul posto anche la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. I vigili della sezione infortunistica hanno proceduto al sequestro dello scooter. Il traffico scorre a senso unico alternato.

Notizia in aggiornamento