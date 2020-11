Inchiesta Autostrade, l’ex Aspi Donferri Mitelli respinge le accuse

Genova. Ha parlato per quasi tre ore rispondendo alle domande del gip Paola Faggioni Michele Donferri Mitelli, ex direttore delle manutenzioni di Autostrade. Mitelli, che è ai domiciliari da mercoledì, ha respinto ogni addebito in merito alle responsabilità sull’installazione delle barriere fonoassorbenti pericolose.

Oltre a lui sono ai domiciliari da una settimana l’ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci e l’ex direttore delle operazioni Paolo Berti.

“Il mio assistito – ha spiegato l’avvocato Giorgio Perroni – ha risposto a tutte le domande sia per quanto riguarda le barriere, entrando nel merito, sia per il resto delle contestazioni e abbiamo respinto ogni accusa. Abbiamo ristabilito l’onorabilità di un uomo che per un anno è passato come quello che faceva abbassare i voti a Spea, ma non è così. Nei prossimi giorni faremo ricorso al tribunale del riesame”.

L’interrogatorio di garanzia di Paolo Berti è saltato per motivi famigliari mentre a breve inizierà quello di Castellucci. I tre sono in video collegamento secondo quanto previsto dalle norme anti Covid. All’interrogatorio stanno assistendo anche i procuratori titolari dell’inchiesta, il procuratore aggiunto Paolo d’Ovidio e il pm Walter Cotugno.