Incendio di una lavatrice in struttura per anziani in corso Paganini, evacuati gli ospiti

Genova. Questa mattina attorno alle 10 ha preso fuoco una lavatrice in una struttura per anziani in corso Paganini.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, ma il fumo ha comunque intossicato un’infermiera che è stata portata in codice giallo al pronto soccorso.

Per precauzione gli ospiti della struttura sono stati trasferiti in un’altra sede della stessa proprietà, dove sono sistemati tuttora, grazie all’intervento del 118.